На Урале за сутки потушили четыре лесных пожара Четыре лесных пожара ликвидированы в Свердловской области

Москва24 мая Вести.В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы за сутки потушили четыре лесных пожара в Ивдельском, Серовском, Тугулымском округах и в Ревде на общей площади более 32 гектаров, продолжается тушение в Ивдельском лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Более 100 человек продолжают работать над ликвидацией крупного пожара в Ивдельском лесничестве. Задействовано 15 единиц техники и вертолет Ми-8 сказано в сообщении

Отмечается, что работа ведется круглосуточно. Специалистам удается удерживать распространение огня к ближайшим населенным пунктам. Для остановки лесного пожара применяется технология встречного пала, поэтому сейчас его площадь достигла 1,5 тысячи гектаров, но это контролируемое горение, добавили в кабмине.

С 25 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы. Также запрещено проведение пожароопасных работ, а туристические группы не могут организовывать стоянки и ночлег вне специально отведенных мест.