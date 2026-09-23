Москва23 сен Вести.Ранее неоднократно судимый за кражи, безработный 41-летний житель Джидинского района Бурятии обвиняется в краже бензопилы у односельчанина, сообщила пресс-служба УМВД России по республике в мессенджере МАХ.

С заявлением в отделение полиции обратился 61-летний житель Джидинского района, сообщивший, что ночью из его кладовки пропала бензопила стоимостью 6 тысяч рублей. Полиция заподозрила односельчанина заявителя.

Гражданин пришел к заявителю домой с целью совместного распития спиртных напитков. Застав хозяина жилища спящим в состоянии сильного алкогольного опьянения и зная о наличии у него бензопилы, мужчина решил воспользоваться ситуацией. Он прошел в кладовую, похитил со шкафа чужое имущество и скрылся. Похищенную бензопилу злоумышленник планировал продать, однако довести преступный умысел до конца не успел написали в ведомстве

Мужчина был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже. В данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.