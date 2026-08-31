Москва31 авгВести.Сотрудники полиции задержали в Хабаровске сотрудника фирмы, подозреваемого в краже с работы строительных инструментов, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.
В полицию обратился представитель организации, который сообщил, что неизвестный через открытое окно склада незаконно проник и похитил строительный инструмент: шуруповерт, сверла и буры в количестве 30 штук, отбойный молоток, болгарку и газонокосилку. Ущерб составил свыше 90 тысяч рублей. Оперативники отдела полиции №3 УМВД России по г. Хабаровску установили причастность 34-летнего работника фирмыотметили в пресс-службе
Подозреваемый, ранее дважды судимый за кражи, трудился в организации монтажником. Уточняется, что газонокосилку и отбойный молоток он продал на городском рынке за 10 тысяч рублей, а деньги потратил на свои нужды. Остальное имущество полиция нашла дома у злоумышленника и вернула собственнику.