Житель Сахалина подозревается в серии краж одежды из магазина Полицией Южно-Сахалинска раскрыта серия краж товара из магазина одежды

Москва31 авг Вести.В Сахалинской области мужчина подозревается в хищении одежды из магазина на сумму более 24 тысяч рублей, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о краже. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде отмечается в сообщении

В полицию поступило заявление от представителя торговой точки о том, что неизвестный похитил из торгового зала товар. Стражи порядка установили подозреваемого, им оказался 46-летний неоднократно судимый житель села Дальнее.

Установлено, что 9 августа подозреваемый зашел в магазин одежды с целью кражи для дальнейшей перепродажи. Фигурант выбрал подходящие по ценнику вещи и направился с ними в примерочную кабинку. Там демонтировал антикражную систему, в сумке вынес похищенные вещи и продал их на улице прохожим. После он совершил аналогичную кражу в другой день по тому же адресу. Общая сумма ущерба составила 24 200 рублей.