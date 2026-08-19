Москва19 авгВести.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России "Александровск-Сахалинский" задержали 24-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
В полицию с заявлением обратился 80-летний местный житель, пояснивший, что неизвестный завладел его автомобилем стоимостью 400 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого и установили, что тот узнал от знакомого, что в одном из гаражей стоит машина, владелец которой там почти не появляется.
Молодой человек решил завладеть транспортом и привлек к совершению противоправного деяния своего несовершеннолетнего знакомого. В один из дней молодые люди прибыли к указанному месту, где путем повреждения замка проникли в гараж. В автомобиле отсутствовал аккумулятор, поэтому товарищи выкатили транспортное средство из гаража и докатили его до частной территории, где припряталинаписали в пресс-службе
Позже угонщики узнали, что владелец авто обратился в полицию, и откатили автомобиль обратно к гаражу в попытке избежать ответственности.
По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело.