Москва27 сен Вести.Сотрудниками ДПС совместно с оперативниками Центрального района Сочи пресечено неправомерное завладение транспортным средством. Подробности полиция города сообщила в MAX.

Патруль обратил внимание на автомобиль ВАЗ-21054 с разными государственными регистрационными знаками. За рулем оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Документы на транспортное средство отсутствовали.

Полицейские выяснили, что злоумышленник воспользовался невнимательностью владельца, который оставил ключи в замке зажигания. В момент угона хозяин автомобиля спал и не подозревал о случившемся говорится в мессенджере

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.