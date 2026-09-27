Москва27 сенВести.Сотрудниками ДПС совместно с оперативниками Центрального района Сочи пресечено неправомерное завладение транспортным средством. Подробности полиция города сообщила в MAX.
Патруль обратил внимание на автомобиль ВАЗ-21054 с разными государственными регистрационными знаками. За рулем оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Документы на транспортное средство отсутствовали.
Полицейские выяснили, что злоумышленник воспользовался невнимательностью владельца, который оставил ключи в замке зажигания. В момент угона хозяин автомобиля спал и не подозревал о случившемсяговорится в мессенджере
Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.