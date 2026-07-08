В Сочи угонщик из Дагестана устроил смертельное ДТП с двумя погибшими

Угонщик из Дагестана ответит в суде за аварию с двумя погибшими в Сочи В Сочи угонщик из Дагестана устроил смертельное ДТП с двумя погибшими

Москва8 июл Вести.В Сочи перед судом предстанет 38-летний приезжий из Дагестана, обвиняемый в угоне автомобиля и смертельном ДТП. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю на платформе MAX.

Автоугонщик ответит в суде за ДТП, унесшее жизни двоих человек говорится в публикации

По версии следствия, в марте 2026 года в Сочи мужчина вытолкнул водителя из автомобиля Chery Tiggo, сел за руль и на высокой скорости поехал по улице Ленина. Он не справился с управлением и врезался в Nissan. В результате аварии 54-летняя женщина-водитель и 56-летний пассажир иномарки скончались на месте от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.