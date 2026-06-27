Смертельное ДТП с лосем в Костромской области находится на контроле прокуратуры Прокуратура Костромской области взяла на контроль смертельное ДТП с лосем

Москва27 июн Вести.Прокуратура Костромской области контролирует расследование обстоятельств смертельного ДТП, которое случилось в ночь на 26 июня.

Авария произошла в Нерехтском районе на 105 километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо".

27-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo допустил столкновение с выбежавшим на проезжую часть лосем. От удара автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Geely Monjaro под управлением 34-летнего водителя.

В результате аварии водитель немецкой иномарки скончался на месте происшествия, водитель и 34-летняя пассажирка китайского кроссовера получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются сказано в сообщении

Установление обстоятельств ДТП, ход и результаты проводимой процессуальной проверки находятся на контроле Нерехтского межрайонного прокурора.