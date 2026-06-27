Москва27 июнВести.Прокуратура Костромской области контролирует расследование обстоятельств смертельного ДТП, которое случилось в ночь на 26 июня.
Авария произошла в Нерехтском районе на 105 километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо".
27-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo допустил столкновение с выбежавшим на проезжую часть лосем. От удара автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Geely Monjaro под управлением 34-летнего водителя.
В результате аварии водитель немецкой иномарки скончался на месте происшествия, водитель и 34-летняя пассажирка китайского кроссовера получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаютсясказано в сообщении
Установление обстоятельств ДТП, ход и результаты проводимой процессуальной проверки находятся на контроле Нерехтского межрайонного прокурора.