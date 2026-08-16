Москва16 авгВести.В Костромской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека, организована проверка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
ДТП произошло ночью 16 августа на 1-м километре автомобильной дороги Нижний Новгород – Шарья – Великий Устюг вблизи села Филино в Шарьинском муниципальном округе. По предварительным данным, водитель Volkswagen Tiguan не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате дорожной аварии водитель автомобиля 1982 г.р., а также его пассажир 1986 г.р. скончались на местеуточнили в надзорном ведомстве
По факту аварии организована проверка, ее ход и результаты находятся на контроле в надзорном ведомстве.