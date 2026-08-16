Два человека погибли в ДТП под Костромой

В ДТП на костромской трассе погибли два человека Два человека погибли в ДТП под Костромой

Москва16 авг Вести.В Костромской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека, организована проверка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло ночью 16 августа на 1-м километре автомобильной дороги Нижний Новгород – Шарья – Великий Устюг вблизи села Филино в Шарьинском муниципальном округе. По предварительным данным, водитель Volkswagen Tiguan не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате дорожной аварии водитель автомобиля 1982 г.р., а также его пассажир 1986 г.р. скончались на месте уточнили в надзорном ведомстве

По факту аварии организована проверка, ее ход и результаты находятся на контроле в надзорном ведомстве.