В Ленобласти после ДТП с лосем один человек погиб, еще двое госпитализированы

В Ленобласти водитель погиб под колесами своей машины после наезда на лося В Ленобласти после ДТП с лосем один человек погиб, еще двое госпитализированы

Москва14 июн Вести.В Волховском районе Ленинградской области в результате ДТП погиб 74-летний водитель. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале.

Отмечается, что авария произошла на 144 километре трассы "Кола" ночью 13 июня.

Мужчина на автомобиле Renault Duster сбил лося, остановился и вышел из машины, не выставив знак аварийной остановки. В этот момент ехавший следом Haval наехал сначала на тушу животного, а затем на стоящий Renault. От удара Duster отбросило на водителя.

От полученных травм он скончался на месте.

В результате ДТП 74-летний водитель "Рено" скончался на месте происшествия говорится в публикации ГУ МВД

Водитель и пассажир автомобиля Haval доставлены в медицинское учреждение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.