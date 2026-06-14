Москва14 июнВести.В Волховском районе Ленинградской области в результате ДТП погиб 74-летний водитель. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла на 144 километре трассы "Кола" ночью 13 июня.
Мужчина на автомобиле Renault Duster сбил лося, остановился и вышел из машины, не выставив знак аварийной остановки. В этот момент ехавший следом Haval наехал сначала на тушу животного, а затем на стоящий Renault. От удара Duster отбросило на водителя.
От полученных травм он скончался на месте.
В результате ДТП 74-летний водитель "Рено" скончался на месте происшествияговорится в публикации ГУ МВД
Водитель и пассажир автомобиля Haval доставлены в медицинское учреждение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.