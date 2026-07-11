Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Светогорске в Ленобласти

В Светогорске автомобиль съехал с дороги и врезался в знак, водитель погиб Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Светогорске в Ленобласти

Москва11 июл Вести.В Выборгском районе Ленинградской области в результате ДТП погиб 66-летний водитель. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла у дома №11 на Заводской улице в Светогорске днем 10 июля. Мужчина за рулем автомобиля Renault Logan выехал с дороги на тротуар и врезался в дорожный знак.

10 июля в 15.50 у дома 11 по улице Заводская в г. Светогорск 66-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", совершил съезд с проезжей части на тротуар с последующим наездом на дорожный знак говорится в публикации

От полученных травм мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.