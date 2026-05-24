Москва24 маяВести.Водитель иномарки погиб на Ленинградском проспекте на севере Москвы, врезавшись в мачту городского освещения. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам ГО и ЧС.
По данным ведомства, авария произошло 24 мая около 04.28. В результате оказалась перекрыта одна полоса для движения.
В результате ДТП, к сожалению, погиб один человексказано в сообщении
Прибывшие на место происшествия спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля и с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя.