Москва24 маяВести.Водитель иномарки погиб на Ленинградском проспекте на севере Москвы, врезавшись в мачту городского освещения. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам ГО и ЧС.

По данным ведомства, авария произошло 24 мая около 04.28. В результате оказалась перекрыта одна полоса для движения.

В результате ДТП, к сожалению, погиб один человек

сказано в сообщении

Прибывшие на место происшествия спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля и с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя.