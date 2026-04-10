Москва10 апр Вести.В Зеленограде произошла дорожная авария, в результате которой погиб лось. Это произошло после того, как вышедшее на дорогу животное было сбито иномаркой, сообщает прокуратура города Москвы.

Автомобилем Opel управлял 60-летний мужчина.

Водитель в связи со столкновением с крупным животным не пострадал. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проконтролирует вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде.

Все обстоятельства произошедшего взяла на контроль прокуратура ЗелАО.