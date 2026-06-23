Биробиджанец пояснил полицейским, что купил права в интернете за 60 тысяч рублей

До года лишения свободы грозит биробиджанцу за использование поддельных прав Биробиджанец пояснил полицейским, что купил права в интернете за 60 тысяч рублей

Москва23 июн Вести.Сотрудники Госавтоинспекции пресекли использование поддельного водительского удостоверения жителем Биробиджана, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Toyota Prius. 35-летний водитель предъявил права, которые имели признаки подделки, что позднее подтвердила экспертиза.

Мужчина пояснил, что в социальной сети обнаружил объявление об оказании услуг по оформлению водительских прав. Перечислив 60 000 рублей, он договорился с неизвестным лицом об изготовлении водительских прав написали в пресс-службе

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до одного года лишения свободы.