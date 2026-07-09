Москва9 июл Вести.Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Еврейской автономной области выявили факт использования поддельного водительского удостоверения, сообщила пресс-служба управления в мессенджере МАХ.

Полицейские остановили Toyota Chaser, за рулем которого находилась 26-летняя биробиджанка. Девушка предъявила инспектору водительское удостоверение, которое имело признаки подделки.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что молодая женщина находилась в Москве, там знакомый предложил ей пройти сокращенные курсы обучения, после которых она получила сертификат и само водительское удостоверение. За "услугу" биробиджанка заплатила 45 тысяч рублей отметили в пресс-службе

В базе данных указано, что номер прав принадлежит другому гражданину. В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Также возбуждено уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.