Полгода условно получил житель Приамурья за покупку поддельных водительских прав Житель Приамурья купил поддельные права через интернет и получил условный срок

Москва10 авг Вести.Суд в Амурской области рассмотрел уголовное дело местного жителя, который приобрел и использовал поддельное водительское удостоверение, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов региона.

Установлено, что в декабре 2025 года мужчина решил приобрести поддельные документы через интернет. По совету знакомого он связался в мессенджере с незнакомцем и сделал заказ на категорию "В". Стоимость услуги составила 44 тысячи рублей. В начале января 2026 года он получил документ, а в середине января 2026 года на 70-м км трассы Введеновка — Февральск сотрудники ГАИ остановили его для проверки документов. Инспекторы выявили подделку.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год отмечается в сообщении

В ходе следствия подозреваемый признал вину. Суд учел эти обстоятельства. Но отягчающим фактором стала его судимость.