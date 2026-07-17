Москва17 июл Вести.На шесть месяцев суд ограничил свободу жителю Курильска за использование в автошколе и ГАИ поддельного медицинского заключения, сообщается в MAX-канал пресс-службы судебной системы Сахалинской области.

Установлено, что подсудимый купил за 30 тысяч рублей у незнакомца медицинское заключение для автошколы. На его основании он прошел обучение на водителя категории "В". Этот же медицинский документ он предъявил и в ГАИ. Установлено, что заключение на имя подозреваемого не выдавалось и является поддельным.

Дело рассмотрено судом, подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся отмечается в сообщении

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.