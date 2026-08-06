Москва6 авг Вести.Полгода условного срока получил житель Чернышевского округа, предъявивший инспекторам ГИБДД на федеральной трассе Чита – Хабаровск поддельное водительское удостоверение. Мужчина пояснил, что документ подарил ему сын, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

В судебном заседании подсудимый раскаялся, от дачи показаний отказался. Выяснилось, что ранее он был судим за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружие и боеприпасов. Суд признал рецидив преступлений и назначил ему 6 месяцев лишения свободы условно