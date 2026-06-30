Курянин предложил инспектору ДПС Липецка 15 тысяч рублей за езду без прав

Курянин признан виновным в даче взятки сотруднику Госавтоинспекции в Липецке Курянин предложил инспектору ДПС Липецка 15 тысяч рублей за езду без прав

Москва30 июн Вести.Два года условно получил житель Курской области за попытку дать взятку сотруднику Госавтоинспекции, сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

В апреле 2026 года 23-летний молодой человек был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на трассе Хлевное – Тербуны.

Желая избежать административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения, он предпринял попытку передать инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за несоставление в отношении него процессуальных документов отметили в пресс-службе

Сотрудник полиции от денег отказался, сообщив о преступлении в установленном законом порядке.

В ходе следствия молодой человек признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Деньги, которые он собирался передать инспектору, конфискованы в доход государства.