Полицейские Биробиджана задержали подозреваемого в угоне автомобиля Пьяный биробиджанец проник на территорию предприятия, разбил окно и две машины

Москва10 авг Вести.Сотрудники уголовного розыска Биробиджана задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля и повреждении окна в помещении, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

В полицию обратился представитель одного из предприятий города, сообщивший о повреждении служебного автотранспорта и окна в помещении.

При просмотре записей камер видеонаблюдения полицейские установили, что злоумышленник проник на территорию предприятия через забор, после чего сел за руль стоящего автомобиля, затем походил по территории, разбил окно и проник в здание. Выйдя на улицу, он вновь сел в машину, проехал по территории, но не справился с управлением и наехал на стулья и коробки. После этого он пересел в другой транспорт, на котором попытался выехать через ворота, но не прошел по габаритам и повредил крышу написали в пресс-службе

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого: им оказался нигде не работающий ранее не судимый 24–летний житель Биробиджана.

Полицейским он пояснил, что умысла на хищение у него не было. Он возвращался домой под утро, из кафе, в алкогольном опьянении, и просто решил прогуляться.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.