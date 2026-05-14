Москва14 маяВести.Группа иностранных граждан задержана по подозрению в подделке водительских удостоверений одной стран СНГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по Белгородской области.
Участников группы задержали сразу в трех регионах России: Белгородской, Московской и Тульской областях.
Установлено, что фигуранты … организовали незаконную схему по подделке водительских удостоверений одной из стран СНГ в интересах третьих лицприводит агентство сообщение ФСБ
Отмечается, что злоумышленники арестованы по статье УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Им может грозить наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
В ходе обысков у фигурантов изъяли три миллиона рублей наличными.
В операции по пресечению противоправной деятельности участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.