В трех регионах России за подделку водительских прав задержаны иностранцы Иностранцы подделывали водительские права страны СНГ в трех регионах России

Москва14 мая Вести.Группа иностранных граждан задержана по подозрению в подделке водительских удостоверений одной стран СНГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по Белгородской области.

Участников группы задержали сразу в трех регионах России: Белгородской, Московской и Тульской областях.

Установлено, что фигуранты … организовали незаконную схему по подделке водительских удостоверений одной из стран СНГ в интересах третьих лиц приводит агентство сообщение ФСБ

Отмечается, что злоумышленники арестованы по статье УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Им может грозить наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

В ходе обысков у фигурантов изъяли три миллиона рублей наличными.

В операции по пресечению противоправной деятельности участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.