Подросток на "Москвиче" устроил гонки с ДПС в Енисейске Красноярского края Полицейские дважды стреляли, чтобы остановить водителя "Москвича" в Енисейске

Москва23 сен Вести.Два предупредительных выстрела вынуждены были сделать сотрудники ДПС Енисейска, чтобы вынудить остановиться несовершеннолетнего водителя "Москвича", сообщила пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю в мессенджере МАХ.

Наряд обратил внимание на автомобиль на улице Мичурина. На требование инспектора об остановке водитель ускорился и попытался скрыться от погони, сначала на городских улицах, а затем в лесном массиве.

Чтобы остановить нарушителя, инспекторам пришлось применить табельное оружие: два предупредительных выстрела в воздух. Только после этого водитель затормозил. За рулем оказался 17-летний юноша, в силу возраста не имеющий водительского удостоверения. Он пояснил, что машину купил буквально несколько дней назад на деньги, которые заработал, устроившись грузчиком. А не остановился, потому что просто испугался написали в ведомстве

В отношении молодого человека составили административные протоколы за управление автомобилем без прав, невыполнение требования об остановке, нарушение правил применения ремней безопасности и расположения ТС на проезжей части. Общая сумма штрафов может превысить 25 тысяч рублей. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия законного решения. Кроме этого, сотрудниками ПДН решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.