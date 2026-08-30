Подростков в Хабаровском крае привлекли к ответственности за езду на мопеде

Инспекторы пресекли опасное вождение мопеда подростками в Хабаровском крае Подростков в Хабаровском крае привлекли к ответственности за езду на мопеде

Москва30 авг Вести.В поселке Ванино Хабаровского края автоинспекторы остановили опасное катание несовершеннолетнего водителя мопеда, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Внимание инспекторов привлек ехавший по улице Мичурина мопед, за рулем был несовершеннолетний водитель. Он и юный пассажир ехали без шлемов. Во время движения пассажир спрыгнул с мопеда и побежал. А водитель продолжал движение, не остановился по требованию полиции, бросил мопед в лесополосе и принялся бежать. Стражи порядка догнали несовершеннолетнего нарушителя. Собственником мопеда оказался 17-летний пассажир.

На обоих составили административные протоколы говорится в сообщении

Собственнику мопеда грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних: родителей подростков могут привлечь к ответственности.