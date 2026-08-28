Два подростка попали в больницу после ДТП мотоцикла с автомобилем в Ставрополье

В Ставрополье легковушка столкнулась с мотоциклом, пострадали два подростка Два подростка попали в больницу после ДТП мотоцикла с автомобилем в Ставрополье

Москва28 авг Вести.В Ставропольском крае произошло ДТП мотоцикла с легковым автомобилем, по итогам которого два человека оказались в больнице. Об этом сообщает ГАИ по региону.

Инцидент произошел в Красногвардейском округе. На мототранспорте находились двое несовершеннолетних. В него врезался автомобиль Renault в момент выезда с прилегающей территории.

В результате ДТП пострадали оба несовершеннолетних, находившихся на мотоцикле – 17-летний водитель и его 17-летний пассажир написано в сообщении автоинспекции

Оба были доставлены в Красногвардейскую районную больницу.

Водитель мотоцикла не имел водительских прав, пассажир ехал без шлема.

Составлены административные протоколы как на родителя подростка по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, так и на водителя легковушки – по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.