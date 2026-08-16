Мотоциклист погиб, его пассажирка госпитализирована после ДТП на Ставрополье

Мотоциклист погиб, его пассажирка пострадала в результате ДТП на Ставрополье Мотоциклист погиб, его пассажирка госпитализирована после ДТП на Ставрополье

Москва16 авг Вести.Мотоциклист, ранее лишенный водительского удостоверения, погиб, его пассажирка госпитализирована после ДТП на Ставрополье. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Трагедия произошла 16 августа около 04.50 мск на улице Таманской в селе Константиновском. Предварительно, 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki, передвигавшийся без защитного шлема, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги и наезд на препятствие.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте … Его 22-летняя пассажирка … получила множественные травмы и была госпитализирована в Петровскую районную больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Установлено, что помимо лишения прав за последние два года водитель 12 раз привлекался к административной ответственности.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также назначена экспертиза для установления состояния опьянения мотоциклиста.