Москва16 авгВести.Мотоциклист, ранее лишенный водительского удостоверения, погиб, его пассажирка госпитализирована после ДТП на Ставрополье. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Трагедия произошла 16 августа около 04.50 мск на улице Таманской в селе Константиновском. Предварительно, 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki, передвигавшийся без защитного шлема, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги и наезд на препятствие.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте … Его 22-летняя пассажирка … получила множественные травмы и была госпитализирована в Петровскую районную больницуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Установлено, что помимо лишения прав за последние два года водитель 12 раз привлекался к административной ответственности.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также назначена экспертиза для установления состояния опьянения мотоциклиста.