Москва5 сенВести.На дороге Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды в Ставропольском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом, легковушкой и грузовиком. Об этом сообщили в Гоставтоинспекции региона.
Отмечается, что водитель автомобиля Lada Kalina, выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу мотоциклу, который двигался со стороны Минеральных Вод в направлении города Георгиевска.
После столкновения мотоцикл отбросило на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с грузовым автомобилем. 44-летний водитель мотоцикла, житель Краснодарского края, от полученных в результате ДТП травм погиб на местеотмечается в сообщении
Легковушкой управляла 43-летняя жительница Ессентуков.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.