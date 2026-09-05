Байкер погиб при столкновении с легковушкой и грузовиком на Ставрополье

На Ставрополье при ДТП погиб байкер из Краснодарского края Байкер погиб при столкновении с легковушкой и грузовиком на Ставрополье

Москва5 сен Вести.На дороге Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды в Ставропольском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом, легковушкой и грузовиком. Об этом сообщили в Гоставтоинспекции региона.

Отмечается, что водитель автомобиля Lada Kalina, выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу мотоциклу, который двигался со стороны Минеральных Вод в направлении города Георгиевска.

После столкновения мотоцикл отбросило на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с грузовым автомобилем. 44-летний водитель мотоцикла, житель Краснодарского края, от полученных в результате ДТП травм погиб на месте отмечается в сообщении

Легковушкой управляла 43-летняя жительница Ессентуков.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.