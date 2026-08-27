Байкер погиб в массовом ДТП в Сочи В Сочи мотоциклист погиб в массовом ДТП

Москва27 авг Вести.В Сочи выясняют обстоятельства гибели водителя мотоцикла в массовой аварии, произошедшей днем 27 августа, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло около 12.40 мск на улице Армавирская в Лазаревском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Yamaha. После этого мотоцикл продолжил движение и столкнулся с еще тремя автомобилями.

В результате ДТП 28-летний водитель мото скончался на месте сказано в сообщении

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.