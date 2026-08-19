В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погиб 19-летний пациент

Пациент погиб в ДТП со скорой помощью в Ставропольском крае В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погиб 19-летний пациент

Москва19 авг Вести.В Ставропольском крае устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием скорой помощи, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья в MAX.

Столкновение грузовика и легковушки Lada Granta, которая использовалась как автомобиль скорой, произошло 19 августа около 9 часов 20 минут на 173-м километре федеральной трассы Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды.

Медики перевозили юношей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

В результате столкновения один из транспортируемых, получивший травмы ранее и перевозившийся в карете скорой помощи молодой человек в возрасте 19 лет скончался на месте происшествия сказано в сообщении

Второй пострадавший - юноша 17 лет - доставлен в Левокумскую районную больницу.

Уточняется, что за рулем скорой находился 64-летний водитель, который имеет длительный стаж вождения. Он получил травмы. 45-летний водитель "Камаз" также имеет стаж вождения 25 лет, в результате ДТП он не пострадал.