Москва13 авгВести.На трассе Моздок – Ищерская в Ставропольском крае произошло смертельное ДТП, столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек, сообщает ГАИ по региону.
Происшествие с участием ВАЗ и Toyota случилось утром 13 августа. При выезде со второстепенной дороги на главную водитель российской машины не уступил иномарке.
В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощинаписано в канале автоинспекции в MAX
Также пострадала пассажирка ВАЗ, у 21-летней девушки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Ей оказана медицинская помощь, после чего назначено амбулаторное лечение.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.