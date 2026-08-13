Один человек погиб и один пострадал в ДТП двух автомобилей в Ставропольском крае

В Ставропольском крае произошло ДТП двух легковушек, погиб один человек Один человек погиб и один пострадал в ДТП двух автомобилей в Ставропольском крае

Москва13 авг Вести.На трассе Моздок – Ищерская в Ставропольском крае произошло смертельное ДТП, столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек, сообщает ГАИ по региону.

Происшествие с участием ВАЗ и Toyota случилось утром 13 августа. При выезде со второстепенной дороги на главную водитель российской машины не уступил иномарке.

В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи написано в канале автоинспекции в MAX

Также пострадала пассажирка ВАЗ, у 21-летней девушки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Ей оказана медицинская помощь, после чего назначено амбулаторное лечение.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.