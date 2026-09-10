Москва10 сенВести.В Удмуртии произошло смертельное ДТП, в котором погиб местный 42-летний житель. Об этом сообщает Госавтоинспекция по республике.
Мужчина не справился с управлением мопедом и получил травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла на 1-м километре автодороги Артык – Мельниченки.
В результате ДТП водитель получил смертельную травмунаписано в канале ГАИ в MAX
Водитель передвигался на мопеде без мотошлема. Также он не имел права на управление мототранспортом, заключает автоинспекция.