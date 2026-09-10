В Удмуртии произошло смертельное ДТП, мужчина погиб при езде на мопеде

Житель Удмуртии не справился с управлением мопедом и погиб В Удмуртии произошло смертельное ДТП, мужчина погиб при езде на мопеде

Москва10 сен Вести.В Удмуртии произошло смертельное ДТП, в котором погиб местный 42-летний житель. Об этом сообщает Госавтоинспекция по республике.

Мужчина не справился с управлением мопедом и получил травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла на 1-м километре автодороги Артык – Мельниченки.

В результате ДТП водитель получил смертельную травму написано в канале ГАИ в MAX

Водитель передвигался на мопеде без мотошлема. Также он не имел права на управление мототранспортом, заключает автоинспекция.