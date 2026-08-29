Москва29 авгВести.Водитель мопеда погиб при столкновении с автомобилем ГАЗ-2410 в Великоустюгском округе Вологодской области. Об этом сообщило региональное УМВД России.
Трагедия произошла 29 августа около 15.15 мск на 1-м км подъезда Северный к городу Красавино. Предварительно, мужчина 1948 г.р., управляя мопедом MotoLand, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковушкой, за рулем которой находился водитель 1983 г.р.
Водитель мопеда скончался на месте ДТПговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.