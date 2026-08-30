Один человек погиб, трое, включая ребенка, пострадали в лобовом ДТП под Вологдой

Один человек погиб, еще трое, включая ребенка, пострадали в ДТП под Вологдой Один человек погиб, трое, включая ребенка, пострадали в лобовом ДТП под Вологдой

Москва30 авг Вести.Один человек погиб, еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали в лобовом ДТП в Великоустюгском округе Вологодской области. Об этом сообщило региональное УМВД.

Автоавария произошла около 14.25 мск на 399-м км автодороги Урень-Шарья-Никольск-Ширяево. Предварительно, водитель (1957 г.р.) Kia Rio во избежание столкновения с неизвестным авто, поворачивающим налево, выехал на встречку и столкнулся с Renault Logan, за рулем которого находился мужчина 1986 г.р.

В результате ДТП 3 взрослых и один ребенок 2025 г.р. получили травмы. Пассажирка Киа Рио 1975 г.р. скончалась в медицинском учреждении говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.