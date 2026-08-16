Пассажир погиб, водитель пострадал в тройном ДТП в Ярославской области

Один человек погиб, один пострадал в тройном ДТП в Ярославской области Пассажир погиб, водитель пострадал в тройном ДТП в Ярославской области

Москва16 авг Вести.В Ярославской области произошло ДТП с участием 3 автомобилей, в результате столкновения один пассажир погиб, водитель пострадал. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Трагедия произошла днем 15 августа на 33-м км автодороги "Нагорье - Берендеево". Предварительно, мужчина 1992 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2115, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus. От удара отечественное авто отбросило в движущийся за автомобилем Ford автомобиль Nissan Terrano.

В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ — мужчина 1995 г.р., от полученных травм скончался на месте … , водитель автомобиля ВАЗ - 2115 с травмами госпитализирован в больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.