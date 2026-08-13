Мотоциклист из Ярославской области погиб в ДТП в Вологодском округе

В Вологодском округе произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста Мотоциклист из Ярославской области погиб в ДТП в Вологодском округе

Москва13 авг Вести.Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло 13 августа в 20.10 на 31 км Федеральной автодороги М-8 обход г. Вологды.

По предварительным данным, водитель 1989 г.р. на мотоцикле "БМВ" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Шевроле Каптива", за рулем которого был водитель 1984 г.р.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до приезда бригады ССМП сообщает в MAX УМВД РФ по Вологодской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.