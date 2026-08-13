Два человека в Брянской области погибли при столкновении мотоцикла с питбайком

В Брянской области мотоцикл врезался в питбайк, погибли двое Два человека в Брянской области погибли при столкновении мотоцикла с питбайком

Москва13 авг Вести.На автодороге Рогнедино – Снопот в Брянской области произошло ДТП с участием мотоцикла и питбайка. В результате столкновения погибли двое, сообщает прокуратура по региону.

Происшествие случилось вечером 12 августа после того, как 45-летний мотоциклист выехал на встречную полосу.

В результате ДТП водитель мотоцикла и 17-летний пассажир питбайка от полученных травм скончались в лечебном учреждении написано в канале ведомства в MAX

Прокуратура устанавливает обстоятельства аварии. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ.