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Житель Вологодской области устроил ДТП, погиб один пешеход

В Вологодской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода Житель Вологодской области устроил ДТП, погиб один пешеход

Москва30 авг Вести.В городе Вохтоге Вологодской области произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщает МВД России по региону.

Происшествие случилось ночью 30 августа в Грязевском округе. Предварительно, водитель Daewoo Nexia сбил двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении пешехода.

От полученных травм пешеход скончался написано в канале ведомства в национальном мессенджере

У водителя иномарки выявлены признаки опьянения. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.