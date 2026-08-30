Москва30 авгВести.В городе Вохтоге Вологодской области произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщает МВД России по региону.

Происшествие случилось ночью 30 августа в Грязевском округе. Предварительно, водитель Daewoo Nexia сбил двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении пешехода.

От полученных травм пешеход скончался

написано в канале ведомства в национальном мессенджере

У водителя иномарки выявлены признаки опьянения. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.