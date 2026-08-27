Москва27 авгВести.Мужчина-пешеход пострадал при ДТП с ВАЗ‑2109 рядом с селом Бронница Новгородской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции МО МВД России "Новгородский" в социальной сети "ВКонтакте".
Инцидент произошел в среду, 26 августа, в 22.46 на втором километре трассы Бронница — Частова.
Водитель автомобиля ВАЗ 2109 совершил наезд на мужчину пешехода — личность пострадавшего устанавливаетсяотметили в пресс-службе
На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.