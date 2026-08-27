Пешеход пострадал при наезде на него ВАЗ 2109 в Новгородской области

Водитель ВАЗ 2109 сбил пешехода в Новгородской области Пешеход пострадал при наезде на него ВАЗ 2109 в Новгородской области

Москва27 авг Вести.Мужчина-пешеход пострадал при ДТП с ВАЗ‑2109 рядом с селом Бронница Новгородской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции МО МВД России "Новгородский" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в среду, 26 августа, в 22.46 на втором километре трассы Бронница — Частова.

Водитель автомобиля ВАЗ 2109 совершил наезд на мужчину пешехода — личность пострадавшего устанавливается отметили в пресс-службе

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.