Пассажир автомобиля пострадал при аварии на Северном обходе Калининграда

Пассажир автомобиля пострадал в ДТП под Калининградом Пассажир автомобиля пострадал при аварии на Северном обходе Калининграда

Москва18 авг Вести.Один человек получил травмы в результате ДТП на Северном обходе Калининграда, сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в понедельник, 17 августа, около 19.00 по местному времени (18.00 мск).

… на Северном обходе города Калининграда водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Audi, при подъеме на недостроенном участке дороги совершил столкновение с автомобилем Nissan. В результате ДТП пассажир автомобиля Nissan получил телесные повреждения написали в пресс-службе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.