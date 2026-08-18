Москва18 авгВести.Один человек получил травмы в результате ДТП на Северном обходе Калининграда, сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в понедельник, 17 августа, около 19.00 по местному времени (18.00 мск).
… на Северном обходе города Калининграда водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Audi, при подъеме на недостроенном участке дороги совершил столкновение с автомобилем Nissan. В результате ДТП пассажир автомобиля Nissan получил телесные повреждениянаписали в пресс-службе
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.