В Нижегородской области произошло ДТП, у мужчины множественные травмы и переломы Житель Нижегородской области получил тяжелые травмы в ДТП

Москва13 июл Вести.В Нижегородской области произошло ДТП, в котором тяжелые повреждения получил один из его участников. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.

Происшествие случилось 2 июля на пересечении дорог "Восток" и "Перевоз-Шатки". Во время работы пострадал сотрудник ООО "Бутурлино Агро". Он ехал на рабочем автомобиле.

В результате ДТП работник получил множественные травмы и переломы и был госпитализирован в медицинское учреждение написано в сообщении ГАИ

Отмечается, что врачи отнесли случай с повреждениями у мужчины к категории тяжелых. Инициировано расследование несчастного случая на производстве.