В Карелии легковушка насмерть сбила пешехода и съехала в кювет, идет проверка

В Карелии водитель авто насмерть сбил пешехода и съехал в кювет В Карелии легковушка насмерть сбила пешехода и съехала в кювет, идет проверка

Москва28 авг Вести.В поселке Крошнозеро водитель легковушки насмерть сбил пешехода и съехал в кювет, по факту ДТП организована проверка. Об этом сообщила прокуратура Республики Карелия.

Надзорное ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В прокуратуре отметили, что ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле.