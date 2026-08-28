Москва28 авгВести.В поселке Крошнозеро водитель легковушки насмерть сбил пешехода и съехал в кювет, по факту ДТП организована проверка. Об этом сообщила прокуратура Республики Карелия.
Надзорное ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагированияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В прокуратуре отметили, что ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле.