Один человек погиб и двое пострадали после вылета машины в кювет в Чувашии

В Чувашии произошло смертельное ДТП, один погиб и двое пострадали Один человек погиб и двое пострадали после вылета машины в кювет в Чувашии

Москва16 авг Вести.Вблизи деревни Пошнары в Республике Чувашия произошло ДТП со смертельным исходом. В нем один человек погиб и двое пострадали, сообщает ГАИ по региону.

Трагическое происшествие случилось на 592-м километре трассы М-7 "Волга" вечером воскресенья. По первоначальной информации, водитель Lexus не справился с управлением авто при перестроении – машина вылетела в кювет.

От полученных травм мужчина-пассажир 2005 года рождения, находившийся на заднем сиденье слева, погиб на месте написано в сообщении ГАИ в MAX

Травмы различной степени тяжести получили две пассажирки, также находившиеся на заднем сиденье.

В организме водителя по итогам медицинского освидетельствования следов алкоголя не обнаружено. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, назначено проведение расследования.