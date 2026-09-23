На трассе в Иркутской области машина вылетела с дороги, погиб водитель

В Иркутской области мужчина погиб после вылета машины в кювет На трассе в Иркутской области машина вылетела с дороги, погиб водитель

Москва23 сен Вести.Житель Иркутской области погиб в результате ДТП на трассе. Машина под его управлением вылетела в кювет и перевернулась, сообщает региональная ГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 22 сентября в близи поселка Тайтурка. Предварительно, 37-летний водитель потерял контроль над управлением ВАЗ-21150.

В результате случившегося водитель отечественного авто погиб на месте, скончавшись до приезда бригады скорой помощи написано в канале ГАИ

В салоне автомобиля также находился еще один человек – пассажир 35 лет. Он за медицинской помощью не обращался.

Ведется установление всех обстоятельств и причин ДТП.