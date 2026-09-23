Москва23 сенВести.Житель Иркутской области погиб в результате ДТП на трассе. Машина под его управлением вылетела в кювет и перевернулась, сообщает региональная ГАИ.
Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 22 сентября в близи поселка Тайтурка. Предварительно, 37-летний водитель потерял контроль над управлением ВАЗ-21150.
В результате случившегося водитель отечественного авто погиб на месте, скончавшись до приезда бригады скорой помощинаписано в канале ГАИ
В салоне автомобиля также находился еще один человек – пассажир 35 лет. Он за медицинской помощью не обращался.
Ведется установление всех обстоятельств и причин ДТП.