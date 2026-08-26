Москва26 авгВести.В городе Саянск Иркутской области произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль УАЗ перевернулся и врезался в столб, в результате чего погиб один человек, сообщает ГАИ по региону.
Согласно предварительным данным, авария случилась 25 августа. Неизвестный автомобиль помешал в движении автомобилю УАЗ, водитель которого экстренно затормозил. Это привело к переворачиванию внедорожника, он врезался в электроопору.
В результате происшествия 75-летняя пассажирка УАЗ погибла на месте ДТПнаписано в сообщении автоинспекции
Еще три пассажира получили различные травмы, среди них и 11-летний подросток. Водитель УАЗ повреждений и травм избежал.
Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев ДТП, а также личность предполагаемого виновника аварии.