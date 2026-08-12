Водитель иномарки погиб в ДТП с большегрузом в Иркутской области

В Иркутской области водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с фурой Водитель иномарки погиб в ДТП с большегрузом в Иркутской области

Москва12 авг Вести.Водитель легкового автомобиля погиб в результате лобового ДТП с большегрузом в Иркутской области, еще один человек пострадал. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 11 августа на 1340-м километре федеральной автодороги "Сибирь" вблизи поселка Ук Нижнеудинского района. По предварительным данным, 25-летний водитель Hyundai Elantra выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб на месте до приезда бригады медиков, его 22-летняя пассажирка с травмами доставлена в медицинское учреждение говорится в сообщении

Обстоятельства ДТП устанавливаются.