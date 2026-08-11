Москва11 авгВести.В Нижнеудинском районе Иркутской области утром, 11 августа, произошла авария на трассе Р‑255 "Сибирь" рядом с деревней Хингуй. Столкнулись два грузовика — FAW и FOTON. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика FOTON выехал на встречную полосу и врезался в тягач FAW, за рулем которого был 40‑летний мужчина.
В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя погибли на месте происшествия до приезда медицинской помощи. 38-летний пассажир FAW с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждениеговорится в сообщении
На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Движение на участке организовали по реверсивной схеме — машины пускают по одной полосе по очереди.