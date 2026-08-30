Девушка погибла в результате ДТП в Иркутске

В Иркутске иномарка слетела в кювет и перевернулась, погибла девушка Девушка погибла в результате ДТП в Иркутске

Москва30 авг Вести.В Иркутске водитель иномарки вылетел в кювет и перевернулся, в результате погибла 18-летняя девушка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло утром 30 августа, в воскресенье, возле села Хомутово. Предварительно, 30-летний мужчина за рулем потерял управление.

Допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате дорожной аварии 18-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.