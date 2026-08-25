Москва25 авгВести.В Красноярском крае мужчина за рулем иномарки потерял управление и вылетел с проезжей части в кювет, после чего автомобиль перевернулся. Водитель скончался на месте. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло утром 25 августа, во вторник, на трассе Субботино – Каптырево Шушенского муниципального округа.
67-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь со стороны с. Субботино, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель погиб на местеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.