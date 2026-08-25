В Красноярском края 67-летний водитель не справился с управлением и погиб в ДТП

Иномарка вылетела в кювет и перевернулась в Красноярском крае, водитель погиб В Красноярском края 67-летний водитель не справился с управлением и погиб в ДТП

Москва25 авг Вести.В Красноярском крае мужчина за рулем иномарки потерял управление и вылетел с проезжей части в кювет, после чего автомобиль перевернулся. Водитель скончался на месте. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло утром 25 августа, во вторник, на трассе Субботино – Каптырево Шушенского муниципального округа.

67-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь со стороны с. Субботино, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель погиб на месте говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.