Москва27 сенВести.В Вологодской области устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в региональном УМВД.
ДТП произошло рано утром на 363-м километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово. В полицию о произошедшем сообщили очевидцы.
По предварительной информации, водитель 1985 года рождения, управлявший автомобилем "Форд Мондео" без государственных регистрационных знаков, совершил съезд с дороги в кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель скончался на месте ДТПсказано в сообщении
По факту ДТП организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.