Водитель погиб в перевернувшейся машине в Вологодской области

В Вологодской области водитель погиб в перевернувшейся машине Водитель погиб в перевернувшейся машине в Вологодской области

Москва27 сен Вести.В Вологодской области устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в региональном УМВД.

ДТП произошло рано утром на 363-м километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово. В полицию о произошедшем сообщили очевидцы.

По предварительной информации, водитель 1985 года рождения, управлявший автомобилем "Форд Мондео" без государственных регистрационных знаков, совершил съезд с дороги в кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП сказано в сообщении

По факту ДТП организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.