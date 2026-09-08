Москва8 сенВести.В Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Южного Урала.
Происшествие случилось на 152-м километре трассы Черноречье – Бреды. Водитель Kia Mohave делал разворот в условиях плохой видимости и в нее врезалась фура MAH с полуприцепом.
Легковушка была отброшена в кювет, где загорелась.
В результате ДТП пассажирка Kia скончалась на месте происшествияговорится в сообщении полиции
Еще два пассажира были травмированы. Оба госпитализированы.
Ведется установление всех обстоятельств ДТП.