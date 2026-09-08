Один человек погиб и двое пострадали в ДТП легковушки и фуры под Челябинском

Под Челябинском в легковушку въехала фура, один погибший и двое пострадавших Один человек погиб и двое пострадали в ДТП легковушки и фуры под Челябинском

Москва8 сен Вести.В Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Южного Урала.

Происшествие случилось на 152-м километре трассы Черноречье – Бреды. Водитель Kia Mohave делал разворот в условиях плохой видимости и в нее врезалась фура MAH с полуприцепом.

Легковушка была отброшена в кювет, где загорелась.

В результате ДТП пассажирка Kia скончалась на месте происшествия говорится в сообщении полиции

Еще два пассажира были травмированы. Оба госпитализированы.

Ведется установление всех обстоятельств ДТП.