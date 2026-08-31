Один человек погиб и один пострадал при столкновении Lada с "Камазом" в Люберцах

"Камаз" снес легковой автомобиль на трассе в Люберцах, погиб человек Один человек погиб и один пострадал при столкновении Lada с "Камазом" в Люберцах

Москва31 авг Вести.В подмосковных Люберцах произошло ДТП с участием "Камаза" и легкового автомобиля. Об этом сообщает управление МВД России по Московской области в MAX.

Уточняется, что машины столкнулись на 26-м км автодороги М-5 "Урал".

По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки "Камаз", совершил наезд на стоящую на дороге по причине поломки автомашину марки Lada говорится в сообщении

Один человек погиб в результате ДТП, еще один получил травмы. Обстоятельства происшествия уточняются.