Москва31 авгВести.В подмосковных Люберцах произошло ДТП с участием "Камаза" и легкового автомобиля. Об этом сообщает управление МВД России по Московской области в MAX.
Уточняется, что машины столкнулись на 26-м км автодороги М-5 "Урал".
По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки "Камаз", совершил наезд на стоящую на дороге по причине поломки автомашину марки Ladaговорится в сообщении
Один человек погиб в результате ДТП, еще один получил травмы. Обстоятельства происшествия уточняются.